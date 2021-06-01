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الامارات | رسمياً.. أنشيلوتي يعود مدربا لريال مدريد حتى 2024

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإسباني اليوم عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاشراف عليه بعقد لثلاثة أعوام حتى 2024، خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال الأسبوع الماضي من موسمه.

وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر "أهلاً وسهلاً بعودتك سيد أنشيلوتي"، في إشارة منه الى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاماً مع النادي الملكي بين 2013 و2015 حين قاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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