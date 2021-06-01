شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصرية مميزة بحفل ختام مبادرة SNF المدارس والجامعات الموحدة بالأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أختتم اليوم الثلاثاء الاولمبياد الخاص الدولي مشروع SNF المدارس والجامعات الموحدة عبر الأنترنت من خلال منصة زووم الالكترونية.

حضر حفل الختام عددا من الشخصيات الهامة في مقدمتهم الدكتور ثيموني شرايفر رئيس مجلس إدارة الاولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيز الرئيس التنفيذي وعددا من المسئولين بالاولمبياد الخاص الدولي وحضر من الاولمبياد الخاص الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فرح رجائي مدير برنامج المدارس الموحدة ومن الاولمبياد الخاص المصري حضر طارق النجار مدير المبادرات ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب بالأضافة إلي حضور مشاركين من ١٤ برنامج من ١٤ دولة مطبق بها المشروع حول العالم منها مصر.

وصرح طارق النجار مدير المبادرات بأن الحفل اشتمل علي عرض أهم انجازات المبادرة العالمية SNF علي مدار الثلاث سنوات السابقة من خلال بث فيديو وثائقي شارك فيه عددا من المستفيدين من ١٤ دولة حول العالم من ضمنها مصر.

وأضاف النجار بأن الحفل شهد مشاركة مصرية مميزة من خلال الحوار الذي أجراه كلا من لاعبة الاولمبياد الخاص المصري ياسمين عبد العزيز والشريكة فرح وائل مع الدكتور ثيموني شرايفر وماري ديفيز في الجزء الرئيسي للحفل.

يذكر أن مبادرة SNF في مصر نجحت في تحقيق أهدافها من خلال آشراك الشباب بالمدارس والجامعات للتعامل مع لاعبين الاولمبياد الخاص المصري من خلال الدمج بالرياضات الموحدة وتفعيل دور المدارس في هذا الصدد لتصبح من المدارس الموحدة التي تطبق الدمج من خلال الرياضة.