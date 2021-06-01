شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات بطولة كأس مصر لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أختتمت اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس مصر لتنس الطاولة التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.

وكانت البطولة قد أقيمت تحت إسم ألفت سالم عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، والتي رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية، تقديرا لجهودها وإسهاماتها في مجال الإعاقة الذهنية.

وشارك في المنافسات 77 لاعب ولاعبة، يمثلون 14 هيئة رياضية مختلفة هي «وادي دجلة، الزمالك، الشمس، الصيد، الاتحاد السكندري، الساحة الشعبية، بورسعيد، الزهور، سبورتنج، مركز شباب حلوان الجديدة، المعادي، سموحة، حدائق الأهرام، نشئ وشباب عمال القاهرة، الحق في الحياة، مجمع الامين الإسلامي»

وجاءت النتائج النهائية كالتالي:

في منافسات فكري رجال فردي فوق 20 سنة، فاز اللاعب عبدالرحمن محمود بهجت من نادي الشمس بالمركز الأول، فيما جاء اللاعب عبدالعزيز علي عبدالعزيز لاعب نادي حدائق الأهرام في المركز الثاني، وإسلام محمد لطفي لاعب نادي الشمس في المركز الثالث.

وفي منافسات فكري رجال فردي تحت 20 سنة، حصد المركز الأول حسن خميس محمد لاعب مركز شباب حلوان، وجاء في المركز الثاني سمير سعد محمد لاعب مجمع الأمين الإسلامي، وفي المركز الثالث معاذ أيوب عيد لاعب مجمع الأمين الإسلامي.

وفي منافسات داون سيندروم رجال فردي فوق 20 سنة، فاز اللاعب عمرو أيمن طه من نادي المعادي واليخت بالمركز الأول، وجاء اللاعب أحمد طارق محمد من نادي الزهور في المركز الثاني، واللاعب محمد محمود سرور من جمعية الحق في الحياة بالمركز الثالث.

وفي منافسات داون سيندروم رجال فردي تحت 20 سنة، توج اللاعب كريم شريف محمد من نادي المعادي واليخت بالمركز الأول، وفاز يوسف شريف أحمد لاعب نادي سموحة السكندري بالمركز الثاني، وجاء اللاعب جوهر يسري مفيد من مجمع الأمين الإسلامي في المركز الثالث.

وفي منافسات التوحد رجال فردي فوق 20 سنة، فاز بالمركز الأول أحمد عصام الدين محمد لاعب نادي سموحة، وجاء في المركز الثاني اللاعب مروان عماد عبدالرحيم من وادي دجلة، وحصد المركز الثالث عمر يحي الدمرداش لاعب جمعية الحق في الحياة.

وفي منافسات الفكري قصور ذهني رجال -١، فاز محمد عاطف عبدالله من مجمع الأمين الإسلامي بالمركز الأول، ويحيى حسن محمد من نادي سموحة بالمركز الثاني.

وفي منافسات الفكري سيدات فردي فوق 20 سنة، فازت اللاعبة مريم إبراهيم رفاعي من مركز شباب حلوان الجديدة بالمركز الأول، وفاطمه عبدالفتاح علي لاعبة مجمع الأمين الإسلامي بالمركز الثاني، فيما جاءت اللاعبة أسماء أحمد رجب من مجمع الأمين الإسلامي في المركز الثالث.

وفي منافسات الفكري سيدات فردي تحت 16 سنة، فازت ساره وائل السعيد لاعبة نادي نشئ وشباب عمال القاهرة في المركز الأول، واللاعبة ليلى حسام الدين محمد من الساحة الشعبية ببورسعيد بالمركز الثاني، واللاعبة وفيه رشدي إبراهيم من مجمع الأمين الإسلامي بالمركز الثالث.

وفي منافسات داون سيندروم فردي فوق 20 سنة، حصد نادي الشمس الثلاث المراكز الأولى، حيث فازت اللاعبة مريم عبدالفتاح محمد بالمركز الأول، وجاءت اللاعبة أمل فؤاد أحمد في المركز الثاني، واللاعبة رحمه خالد أحمد بالمركز الثالث.

وفي منافسات داون سيندروم سيدات فردي تحت 20 سنة، فازت فرح علاء الدين عبدالعزيز لاعبة نادي سبورتنج السكندري بالمركز الأول، واللاعبة مريم السيد العربي من الساحة الشعبية ببورسعيد بالمركز الثاني، وجاءت منة الله محمد أحمد لاعبة نادي نشئ وشباب عمال القاهرة في المركز الثالث.

وفي منافسات التوحد سيدات فردي فوق 20، فازت ضحى رجب محمد لاعب مجمع الأمين الإسلامي بالمركز الأول، ومريم حسن عبدالمطلب من نادي الزهور بالمركز الثاني.

وفي منافسات الفكري قصور ذهني فردي سيدات-1، فازت ريم ماهر عبدالجليل من نادي الشمس بالمركز الأول، بينما جاءت زميلتها في ذات الفريق اللاعبة فاطمه محمد عبدالله بالمركز الثاني.

وفي منافسات الفرق داون سيندروم رجال، فاز نادي المعادي بالمركز الأول، وجاء نادي سموحة في المركز الثاني، ومجمع الأمين الإسلامي في المركز الثالث.

وفي منافسات الفرق فكري سيدات، فاز مجمع الأمين الإسلامي بالمركز الأول، ونادي الشمس بالمركز الثاني.

وفي منافسات الفرق داون سيندروم سيدات، فاز نادي الشمس بالمركز الأول، وجاء نادي وادي دجلة في المركز الثاني