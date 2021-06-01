شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبتكر آلية للحضور الجماهيري ويقرر إنشاء مركز إعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي غزل المحلة الجديد، مناقشة العديد من الأمور الخاصة الفريق الأول وتطوير المنظومة الإعلامية لكرة القدم.

وقرر غزل المحلة السماح بحضور 25 مشجع خلال مبارياته في الدوري الممتاز ولكن بعد التسجيل هاتفياً من خلال الرقم الذي سيتم طرحه قريباً، ليتم إعداد القائمة وإرسال رسالة تأكيد الحضور.

وسيجد المشجع الذي سيقع عليه الاختيار دعوة من غزل المحلة لحضور المباراة مع احتفاظ النادي بحقه في توقيع الغرامات والعقوبات في حالة إحداث شغب أو القيام بمخالفات في المدرجات.

كما أعلن المجلس الجديد عن إنشاء موقعاً رسمياً للنادي والبحث عن مشرف عام على المنصة الإعلامية.