شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع إدواردو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن نادي الزمالك لم يطلب التعاقد مع الكولومبي لويس إدواردو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محسن صلاح، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «لا أساس من الصحة لما تردد في الأيام الماضية عن طلب نادي الزمالك التعاقد مع لويس إدواردو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، مؤكدًا :«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الماضية، سواء من الزمالك أو غيره من الأندية»، موضحًا :«اللاعب مازال يرتبط بعقد مع النادي لمدة موسمين قادمين».

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا ظهر بمستوى مميز للغاية مع االمقاولون العرب هذا الموسم، حيث اشترك اللاعب مع الفريق في 21 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.