شكرا لقرائتكم خبر عن العباسي يجدد الثقة في خالد عيد ويبحث تطوير قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد برئاسة علي العباسي وعضوية عمر عبدالله وخالد كرم، بعدما تقد الثنائي حسام عزو ومجدي الألفي باستقالتهما.

وأكد المجلس على تجديد الثقة في المدرب خالد عيد وجهازه المعاون من أجل مواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري المصري هذا الموسم وقرر تكليف الدكتور محمد عمر بمهمة الإعداد البدني وتأهيل الإصابات.

كما تناول الاجتماع الثلاثي طرق تطوير قطاع الناشئين بما يتناسب مع قدرات وتاريخ نادي غزل المحلة سواء بالتعاقد مع الأكاديميات الأوروبية أو استخدام الأساليب العلمية الحديثة في التدريب الفني والبدني.

وحرص هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على التحدث مع مجلس الإدارة الجديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتمنى لهم النجاح في مهمتهم الجديدة.