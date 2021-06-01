شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون يوضح حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زعمت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرر ترك مهمته خلال المرحلة المقبلة.

ونفى حازم حسني، وكيل كارتيرون، تفكير الفرنسي في الرحيل عن صفوف الزمالك معبراً عن تطلعه للفوز بلقب الدوري المصري وكأس مصر من أجل إكمال نجاحاته في الولاية الأولى.

وأضاف حازم حسني أن كارتيرون يستمتع بإجازة قصيرة لمدة 3 أيام في فرنسا وسيعود لاستكمال مهمة في تدريب نادي الزمالك حتى اللحظة الأخيرة في عقده مع الأبيض.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة والذي لعب 6 مباريات أقل.