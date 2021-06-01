شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يخسر بهدف نظيف أمام ديروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف الرياضى فى فخ الخسارة أمام ضيفه ديروط بهدف نظيف بالمباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الأسبوع 25 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ونجح فرغلى بالو فى إحراز هدف ديروط بالدقيقة 44 بالشوط الأول نتيجة استغلاله خطأ محمود جمال حارس مرمى بنى سويف وسقوط الكرة من يده.

وخلال المباراة أهدر لاعبو بنى سويف العديد من الفرص المحققة نتيجة التسرع والرعونة .

بدأ بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال ومحروس محمود ومصطفى عبد الوهاب ومحمود بكرى وحسام البدرى وعمر مختار ومعتز محروس وأحمد عبد الرازق وأسامة مرعى وبلال زكريا ومحمد أشرف .

فيما بدأ ديروط بقيادة مديره الفنى ياسر عبد العليم المباراة بتشكيل مكون من حسام جنش وأحمد رجب وجاستن أرثر ومحمد عصام وعلى مهران وأحمد إبراهيم ورامز ميلاد ومحمد رمضان وخالد أحمد وفرغلى بالوا وإسلام عبد الراضى.

وأجرى بنى سويف تغييرات بنزول كل من محمود كابونجا وطه نادى وبلال زكريا وعبد الله شيكا وشعبان سيد وأحمد أمين بدلا من معتز محروس وبلال زكريا ومحمود بكرى ومحروس محمود وأحمد عبد الرازق.

فيما أجرى ديروط بنزول كل من إسلام محمد أحمد ومهند أحمد وسعيد حمال ومحمود على بدلا من محمد رمضان وفرغلى بالو وخالد أحمد وأحمد رجب.

وقاد المباراة طاقم تحكيم مكون من عصام بكر وعاونه مختار محمد وأحمد عبد الراضى وعلاء صبري حكما رابعا وأحمد فريد مراقب مسابقات وصلاح حسنى مراقب حكام .

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد بنى سويف عند 40 نقطة، فيما ارتفع رصيد ديروط للنقطة 38.