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الاتحاد الإيطالي يرفع عقوبة سينيوري

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس عفوه عن لاعب لاتسيو وبولونيا السابق بيبي سينيوري، الذي تمت معاقبته بسبب التلاعب في النتائج قبل 10 سنوات.

وتلقى سينيوري (53 عاما) عقوبة الحظر من كرة القدم في 2011 وحظره أيضا من شغل المناصب في اتحاد كرة القدم، وهي العقوبة التي تم رفعها الآن.

وزعم أن سينيوري تلاعب بنتائج مباريات مع لاعبين آخرين ومسؤولين، ووضع رهانات عالية على النتائج. وأنكر ارتكاب أي أعمال خاطئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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