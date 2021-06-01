الاتحاد الإيطالي يرفع عقوبة سينيوري

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وتلقى سينيوري (53 عاما) عقوبة الحظر من كرة القدم في 2011 وحظره أيضا من شغل المناصب في اتحاد كرة القدم، وهي العقوبة التي تم رفعها الآن.
وزعم أن سينيوري تلاعب بنتائج مباريات مع لاعبين آخرين ومسؤولين، ووضع رهانات عالية على النتائج. وأنكر ارتكاب أي أعمال خاطئة.
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