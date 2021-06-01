شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإيطالي يرفع عقوبة سينيوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس عفوه عن لاعب لاتسيو وبولونيا السابق بيبي سينيوري، الذي تمت معاقبته بسبب التلاعب في النتائج قبل 10 سنوات.

وتلقى سينيوري (53 عاما) عقوبة الحظر من كرة القدم في 2011 وحظره أيضا من شغل المناصب في اتحاد كرة القدم، وهي العقوبة التي تم رفعها الآن.

وزعم أن سينيوري تلاعب بنتائج مباريات مع لاعبين آخرين ومسؤولين، ووضع رهانات عالية على النتائج. وأنكر ارتكاب أي أعمال خاطئة.