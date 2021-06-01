تأهل «أنس» ببطولة فرنسا للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جارس)، بعدما تغلبت على الكازاخية يوليا بوتنتسيفا 7 / 5 و6 / 2 أمس ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

كذلك تأهلت اليونانية ماريا سكاري، المصنفة الـ17 للبطولة، إلى الدور الثاني بالفوز على الأوكرانية كاتارينا زافاتسكا 6 / 4 و6 / 1 كما فازت الأمريكية جنيفر برادي المصنفة الـ13 للبطولة على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا 6 / 3 و6 / 3.

وفي مباريات أخرى جرت أمس في الدور الأول، تغلبت الأمريكية آن لي على الروسية مارجريتا جسبريان 6 / 0 و6 / 1 والأسترالية أسترا شارما على الرومانيا إرينا بارا 7 / 6 و6 / 2 والإيطالية جاسمين باوليني على السويسرية ستيفاني فوجلي 7 / 5 و6 / 1.