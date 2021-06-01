فريق سيدات أول الواصلين لليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل المنتخب الأسترالي للكرة اللينة (سوفتبول) للسيدات إلى اليابان أمس لخوض التدريبات، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو، ليصبح بذلك أول الفرق وصولا إلى اليابان استعدادا للأولمبياد.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن الفريق الأسترالي الذي يضم 23 لاعبة و5 إداريين، وصل إلى مطار ناريتا، وسيبدأ تدريباته استعدادا للأولمبياد ابتداء من يوم السبت المقبل.

وخضع جميع أفراد الفريق للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وسيخضعون لقواعد صارمة، منها إجراء فحوص فيروس كورونا يوميا، وحظر التعامل مع العامة.