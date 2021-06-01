اخبار الرياضه

فريق سيدات أول الواصلين لليابان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر فريق سيدات أول الواصلين لليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وصل المنتخب الأسترالي للكرة اللينة (سوفتبول) للسيدات إلى اليابان أمس لخوض التدريبات، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو، ليصبح بذلك أول الفرق وصولا إلى اليابان استعدادا للأولمبياد.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن الفريق الأسترالي الذي يضم 23 لاعبة و5 إداريين، وصل إلى مطار ناريتا، وسيبدأ تدريباته استعدادا للأولمبياد ابتداء من يوم السبت المقبل.

وخضع جميع أفراد الفريق للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس المستجد، وسيخضعون لقواعد صارمة، منها إجراء فحوص فيروس كورونا يوميا، وحظر التعامل مع العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر فريق سيدات أول الواصلين لليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا