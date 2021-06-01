شكرا لقرائتكم خبر فريق سيدات أول الواصلين لليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن الفريق الأسترالي الذي يضم 23 لاعبة و5 إداريين، وصل إلى مطار ناريتا، وسيبدأ تدريباته استعدادا للأولمبياد ابتداء من يوم السبت المقبل.
وخضع جميع أفراد الفريق للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وسيخضعون لقواعد صارمة، منها إجراء فحوص فيروس كورونا يوميا، وحظر التعامل مع العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق سيدات أول الواصلين لليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.