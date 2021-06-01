«كان» بديلا لرومينيجه برئاسة بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أمس أن كارل هاينز رومينيجه سيرحل عن رئاسة النادي في نهاية يونيو الحالي، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد الذي كان مقررا لذلك.

وسيتولى حارس الفريق السابق، أوليفر كان الذي انضم لعضوية مجلس الإدارة منذ يناير 2020، رئاسة النادي خلفا لرومينيجه.

وكان مقررا أن يتولى أوليفر كان منصب الرئيس التنفيذي خلفا لرومينيجه في نهاية العام الحالي لكن رومينيجه قال إن الصيف هو التوقيت الأكثر أهمية استراتيجية والأكثر منطقية لتسليم المهام.

وقال رومينيجه «نحن في نهاية سنة مالية، وفي الوقت نفسه، في بداية فترة جديدة مع جهاز فني جديد. الموسم الجديد يجب أن يكون مسؤولية أوليفر كان كرئيس تنفيذي جديد منذ البداية. هكذا يجب أن يكون الوضع».

وأضاف «يمكنني تسليم ناد سليم تماما من النواحي الرياضية والاقتصادية والهيكلية. كان هذا مهما بالنسبة لي. أتمنى بصدق أن يحقق بايرن أكبر نجاح ممكن، وتستمر القيم الثابتة والوحدة التي لا تتزعزع».

ولعب رومينيجه لبايرن ميونخ بين عامي 1974 و1984، وسيرحل عن النادي بعد 30 عاما قضاها في المناصب الإدارية به، حيث تولى عدة مناصب تنفيذية منذ عام 1991.

وخلال مسيرته كلاعب وإداري، أحرز رومينيجه مع بايرن 12 لقبا دوليا و21 لقبا في الدوري و14 لقبا في الكأس.

وإلى جانب الرئيس السابق أولي هوينيس، شكل الرئيس التنفيذي رومينيجه حقبة ناجحة لبايرن ميونخ، وشهد فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وبات واحدا من أبرز الأندية على مستوى العالم، كما عزز هيمنته المحلية ورقمه القياسي بإحراز لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للمرة التاسعة على التوالي في موسم 2020 / 2021.