شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور لـ"تليفزيون الخليج 365" : زمان اللاعب كان محتاج 3 سنين لشراء عربية دلوقتي سنة واحدة تجيب فيلا وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل عادل المأمور، نجم حراسة الزمالك الأسبق، والمدير الفني لحراس الزمالك بقطاع الناشئين حاليا، ضيفا علي ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح وساخن تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة.

وتحدث عادل المأمور خلال حواره التليفزيوني مع الخليج 365، عن بداياته مع نادي الزمالك، وكيف انتقل للقلعة البيضاء، نظير ألفي جنيه ومباراة ودية يحصل نادي مياة القاهرة علي قيمة التذاكر فيها.

وكذلك تحدث عادل المأمور عن الفوارق الكبيرة بين عقود اللاعبين زمان وفى الوقت الحالي، وكيف كان اللاعب يحتاج لوقت طويل لشراء سيارة جديدة عكس الوقت الحالي بعد ارتفاع عقود اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

عادل المأمور مواليد 11 نوفمبر 1955، فهو حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب السابق فى فترة السبعينات والثمانينيات، ولعب للزمالك من موسم 1975-76 إلى 1987-88 والمنتخب من 1977 إلى 1985، وصل رصيد المأمور فى بطولة الدورى إلى 194 مباراة ، واهتزت شباكه بـ 88 هدف .

بدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح في اقتحام المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين.

كان يلعب المأمور، فى مركز الهجوم، وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى وكان الفريق قد استأنف تغيراته فارتدى المأمور تشيرت حارس المرمى في نادى المياه في هذه المباراة ببراعة فاشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى، اشترك في دورة الالعاب الأوليمبية بلوس انجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 في نيجيريا.