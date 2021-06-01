شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الصلح والعتاب بين جنش وأبو جبل فى معسكر الزمالك برعاية شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، في احتواء أزمة الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، حارسا الفريق الأبيض، وذلك علي هامش المعسكر الطويل الذي أقيم علي مدار الأيام الماضية، لخوض مباريات المصري والجونة في الدوري والإسماعيلي في كأس مصر.

كشف مصدر مطلع بالزمالك تفاصيل جلسة صلح جنش وأبو جبل برعاية شيكابالا، حيث تحدث الفهد الأسمر مع الثنائي في بداية الجلسة للتأكيد علي أنهما حارسان كبار ولا يجوز ما يحدث بينهما خاصة أن الخلاف أصبح في العلن وكافة الجماهير والمسئولين علي علم به لذا يجب تصفية الأجواء بينهما بشكل نهائي.



جنش وأبو جبل وشيكابالا

وبدأ جنش بالحديث في جلسة الصلح موجها العتاب لمحمد أبو جبل بسبب قيام شقيق الأخير بمهاجمة جنش في وسائل الإعلام، ثم بدأ أبو جبل بتوجيه اللوم هو أيضا بسبب تصريحات جنش بأن محمد الشناوي أفضل حارس في مصر رغم أن أبو جبل كان يشارك بشكل أساسي ويؤدي بمستوي مميز في هذا التوقيت.

وبعد توجيه الثنائي اللوم والعتاب لبعضهما البعض تدخل شيكابالا في الحديث مطالبا بضرورة تصفية الأجواء بينهما وإنهاء هذه الخلافات تماما خاصة أن الثنائي يعشق نادي الزمالك ويجب وضع مصلحة النادي في المقام الأول مهما كان، لتنتهي الجلسة بصلح الثنائي ومنذ هذه الجلسة أصبحت العلاقة بينهما طبيعية في التدريبات وخلف الكواليس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثلاثي محمود شيكابالا كابتن الزمالك ومحمود جنش ومحمد أبو جبل حارسي الفريق عقب مباراة المصرى التى فاز بها الزمالك 3 / 2.

ووضح من خلال الصورة التي يغلب عليها طابع فكاهي تصالح الثنائي أبو جبل وجنش بواسطة شيكابالا بعد فترة من التوتر في علاقة الثنائى.