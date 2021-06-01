تدريبات بدنية وتقسيمة جماعية فى مران الأهلي الأول بعد انتهاء فترة الراحة

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء ‏فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين بعد العودة من قطر يوم ‏السبت الماضي.‏

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة فنية تحدث خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني مع اللاعبين، ‏للتأكيد على بداية مرحلة في غاية الصعوبة، تبدأ بمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو ‏الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقب المحاضرة خاض الأهلي تدريبات بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها ‏جميع اللاعبين الموجودين في المران.‏

ونجح الأهلي في التتويج بكأس السوبر الإفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد ‏القطري.‏

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الجهاز الفني يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع ‏الجاري، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي.

وكان الأهلي قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في ‏كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل.‏