شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتحديد سقف مالي لتجديد اللاعبين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لوضع سقف مالي للتجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، لمحاربة أزمة المغالاة في الطلبات المالية التي يقوم بها اللاعبون عند تجديد تعاقدهم مع النادي.

وعلم " الخليج 365 " ان إدارة الزمالك حددت السقف المالي وتحديد فئات مالية للاعبين داخل الفريق وفقا لما قدمه كل لاعب مع الزمالك وسيتم تطبيق القرارات الجديدة بداية من الـ 6 لاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل وهم اشرف بن شرقي وعبد الله جمعة ومحمد اوناجم واحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمد أبو جبل.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، من الجهاز الطبي تقرير كامل عن حالة المصابين خلال الفترة الحالية، وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

ويؤدي اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية رغم خصول لاعبو الزمالك علي راحة سلبية 5 أيام الا ان الجهاز الطبي فضل استمرار تأهيل المصابين للاستفادة لعامل الوقت وسرعة تجهيزهم لمباراة أسوان المقبلة المقرر لها 17 يونيو الجاري.

ويعاني الزمالك من إصابة كل من محمود علاء وحازم امام وحميد أحداد وعبد الله جمعة، ومن المنتظر عودة محمود علاء وحازم امام للتدريبات الجماعية فور انتهاء الراحة السلبية وعودة الفريق للتدريبات.

من ناحية أخرى رفض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني الدخول في مفاوضات مع بعض مندوبي أندية من السعودية والامارات بشأن التعاقد معه في الموسم المقبل.

وطلب الونش من الوسطاء عدم الدخول في مفاوضات او فتح باب التفاوض بينه وبين أي نادي حتي نهاية الموسم، ولحين عقد جلسة مع إدارة النادي والحصول علي موافقة بالرحيل للاحتراف الخليجي سواء علي سبيل الإعارة او البيع النهائي.

وتلقي محمود الونش عدة عروض من أندية سعودية واماراتية، بعد تألقه مع الزمالك والمنتخب الوطني وأصبح أحد أقوى المدافعين في أفريقيا ، الا ان اللاعب ابدى رفضه التام لمناقشة تلك العروض احتراما لنادي الزمالك وجماهيره، وطلب ان يكون التفاوض عن طريق النادي وفي نهاية الموسم.