شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة جديدة فى الاتحاد السكندرى! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري مع لاعبيه على فتح صفحة جديدة في فترة التوقف، واستغلال النشوة التي يعيشها النادي بعد الفوز الذي حققه زعيم الثغر على اسوان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر، وهو الانتصار الذي أعاد الهدوء للقلعة الخضراء.

وكان حسام حسن قد عاش فترة صعبة قبل مباراة اسوان الأخيرة، بعد تراجع نتائج الفريق، وغياب الانتصارات عن النادي السكندري، في 7 مباريات متتالية، لكن العودة للإسكندرية بنقاط مباراة اسوان دفعت العميد لفتح صفحة جديدة.

ويحاول حسام حسن استغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق، خاصة الارتباط الدفاعي والفرص الضائعة وهما العاملان اللذان يشغلان فكر العميد في الفترة الأخيرة.

وحاول محمد مصيلحي رئيس النادي تهيئة الأجواء للجهاز الفني واللاعبين للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة مؤخرا، وهو ما دفعه لمصاحبة الفريق إلى رحلة اسوان، وظهرت عليه علامات الارتياح فور انتهاء اللقاء بفوز زعيم الثغر.

وحقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مثيرا على مضيفه اسوان، بهدفين دون رد، تقدم الاتحاد السكندري عن طريق عبد السميع إبراهيم سيمو بالهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضاعف محمد الصباحي النتيجة مسجلا الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري الى المركز السابع برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل المركز السادس، بعد أن لعب زعيم الثغر 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفًا.