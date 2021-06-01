شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم: سندرس عروض كريم فؤاد.. واتجاه لتجديد إعارته بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن ناديه سيبحث العروض المقدمة بشأن كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق والمعار حاليا إلى إنبي لتحديد مصير اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

قال الطويلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ابتداءا من اليوم الثلاثاء سيتم تسويق كريم فؤاد، لاسيما بعد انتهاء المهلة المحددة لإنبي لشراء اللاعب مقابل مليون جنيه وكان آخرها أمس 31 مايو، ولكنه لم يفعل بند شراء اللاعب، لذا سيقوم النادي بمناقشة كل العروض التي تقدم للاعب من أجل تسويقه بشكل جيد سواء داخل مصر أو خارجها، وسيحدد ذلك المبالغ المعروضة.

أردف رئيس النجوم أنه من الوارد تجديد عقد إعارة كريم فؤاد لأحد فرق الدوري المصري الممتاز حال عدم التحصل على عرض مناسب لبيع اللاعب في الصيف القادم، حتى يتسنى الحصول على عرض مالي مناسب لشراء خدمات اللاعب.

أضاف أن قيمة العروض المقدمة لكريم فؤاد هي من ستحدد موقفه من بيعه في الانتقالات الصيفية القادمة أو استمراره على ذمة النادي مع تجديد إعارته لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وارتبط اسم كريم فؤاد بالانتقال لصفوف الأهلي في الصيف القادم، باعتباره أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر مع محمد هاني.