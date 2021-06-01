شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود حمدي الونش فى مسيرته الكروية احتفالا بعيد ميلاده.. 7 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني، بعيد ميلاده الـ 26 اليوم حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995.

وانضم محمود الونش للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش، الذي بدأ مسيرته فيه وتدرج من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ونستعرض أرقام محمود حمدى الونش في مسيرته الكروية حتى الآن..

لعب مع الزمالك 160 مباراة

سجل 6 أهداف وصنع 3

حصل على 22 إنذارا وكارت أحمر واحد

لعب مع المنتخب: 4 مباريات

لعب مع طلائع الجيش 69 مباراة

سجل هدفا واحدا ولم يصنع

لعب هذا الموسم 22 مباراة

سجل هدفين فقط وجاءت في دوري أبطال أفريقيا.