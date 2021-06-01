طبيب الأهلي: أفشة يؤدي جلسة علاج طبيعي اليوم ويبدأ جلسات في «الجيم» غدا

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي اليوم في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ ‏جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من غد الأربعاء.‏

وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ‏ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏

واستعان أفشة بعكازين خلال وجوده اليوم في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها ‏خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي. ‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن ‏التدريبات لمدة أسبوعين.‏