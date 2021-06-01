شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: أفشة يؤدي جلسة علاج طبيعي اليوم ويبدأ جلسات في «الجيم» غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي اليوم في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من غد الأربعاء.
وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه البرنامج العلاجي والتأهيلي.
واستعان أفشة بعكازين خلال وجوده اليوم في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.
وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين.