شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف معسكرا تدريبيا مشتركا قبل انطلاق مونديال الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان معسكر تدريبي مشترك في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 4 منتخبات أجنبية بجانب مصر البلد المضيف، وذلك استعدادا لمنافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو المقبل، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

حيث وصل إلى مصر 4 منتخبات حتى الآن وهي منتخبات الصين وجواتيمالا وتشيلي وبيلاروسيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويخوض لاعبوا المنتخبات المختلفة تدريبات مشتركة في الخمس منافسات وهي: السلاح والسباحة والفروسية والرماية والعدو، ويساهم هذا المعسكر في إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل للبطولة الختامية للخماسي الحديث قبل إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو يوليو المقبل.

ويساهم هذا المعسكر في رفع مستوى اللاعبين المصريين خاصة في منافسات السلاح التي تحتاج إلى الكثير من الاحتكاك والخبرة، وهو ما يمنحه هذا المعسكر الذي يضم عدد من أفضل لاعبي العالم.

ويشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة وهم "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.

وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الأولمبية الصيفية.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.



1



2



3



4



5