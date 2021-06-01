شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يستقر على خوض وديتين في فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق دجلة، بقيادة عبد الباقي جمال، على خوض مباراتين وديتين في فترة التوقف في الأسبوع الثاني من شهر يونيو استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

واتفق الجهاز الإداري للفريق على مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم التاسع من شهر يونيو الجاري، وجارى التفاوض مع 3 أندية من الدوري الممتاز لتحديد ودية أخرى أمام أحدهم، ستلعب يوم 10 يونيو.

وأكد الجهاز الفني للفريق الدجلاوي أن المباريات الودية الهدف منها استعادة اللاعبين لياقتهم لاستئناف الدوري، خاصة أن الفريق يحتاج مزيدا من الاحتكاك بفرق الدوري في إطار ودي استعدادا لاستئناف المسابقة التي يعيش فيها الفريق وضعا صعبا للغاية.

في سياق متصل، منحت فترة التوقف الحالي للدوري المصري، محمد هلال مهاجم فريق وادي دجلة فرصة اللحاق بتشكيل فريقه في مباراة الجونة، في اللقاء المقرر لها يوم 22 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت نهاية الشهر الماضي، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.

وفي الوقت الذي اقترب فيه هلال من العودة للتشكيل الأساسي لفريقه في مباراة سموحة، عاودته الإصابة مرة أخرى لتجديد غيابه عن الفريق.