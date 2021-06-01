محمد هاني يبدأ برنامجه العلاجي بعد إصابته فى الأمامية

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر ‏النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم ‏‏19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، على عقد جلسة مع هاني قبل ‏بدء تنفيذ برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.‏

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت إصابته ‏بشد في العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع؛ من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان ‏جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.‏

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، ‏والتي استمرت لمدة يومين عقب العودة من قطر.‏