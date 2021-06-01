شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يبدأ برنامجه العلاجي بعد إصابته فى الأمامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، على عقد جلسة مع هاني قبل بدء تنفيذ برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع؛ من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.
وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت لمدة يومين عقب العودة من قطر.