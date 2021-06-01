رسمياً.. كارلو أنشيلوتي مدرباً لريال مدريد لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مديراً فنيا جديداً للفريق، خلفاً لزين الدين زيدان المدرب السابق للفريق الملكي.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق الملكي بعد موسم لم يكن على مستوى الطموح من جانب الجماهير.

وأصدر النادي الإسباني بيانا رسمياً، يؤكد خلاله تولي أنشيلوتي مهمة تدريب الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2024.

وأشار ريال مدريد إلى أن مراسم تقديم أنشيلوتي ستقام غدا الأربعاء، وأن المدرب الإيطالي سيظهر بعدها في مؤتمر صحفي.

وكان أنشيلوتي صاحب الـ61 عامًا قد تولى تدريب ريال مدريد عام 2013 ولمدة موسمين قبل أن يرحل في 2015 لتدريب بايرن ميونيخ.