مران الأهلي.. رسائل موسيماني.. مشاركة نيدفيد.. تأهيل محمد هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خاض فريق الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون؛ استعداداً لمواجهة نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 يونيو الجاري بدولة تونس.

وحرص المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ فتحدث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي يأتي في مقدمتها مواجهة الترجي التي تقام يوم ١٩ يونيو الجاري في تونس.

وأكد موسيماني على مرحلة جديدة ومهمة تبدأ بمواجهة بطل تونس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من المرحلة الماضية التي شهدت تأهل الفريق لنصف نهائي البطولة الإفريقية، والتتويج بالسوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان.

وشهد المران بداية لاعب الأهلي، محمد هاني لبرنامجه العلاجي؛ حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر ‏النادي بعدما عقد رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي، أحمد أبو عبلة جلسة معه؛ للاطمئنان على حالته.‏

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت إصابته ‏بشد في العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع؛ للتعافي من الإصابة وإعلان ‏جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.‏

وشارك أيضاً كريم نيدفيد في مران الأهلي اليوم بصورة كاملة وكذلك في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بين اللاعبين، فيما ظهر محمد مجدي "أفشة"،في المران مرتديًا "أنكل القدم" على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي، بينما تواجد حارس مرمى الفريق السابق، أمير عبد الحميد ضمن فترة المعيشة التي يقضيها مع مدرب الحراس، ميشيل.