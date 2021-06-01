أفشة يظهر في الأهلي بـ"عكازين".. وجلسة مع طبيب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

ظهر محمد مجدي "أفشة" في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ليستعد لبداية برنامجه العلاجي والتأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان "أفشة" قد أصيب بحزع في الرباط الداخلي للكاحل في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي بكأس السوبر الأفريقي.

واستعان "أفشة" بعكازين خلال وجوده اليوم في مقر النادي، وحرص أحمد أبو عبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏

وعاد فريق الأهلي بعد الحصول على راحة سلبية للاستعداد لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن "أفشة" أدى جلسة علاج طبيعي اليوم في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتابع "سيبدأ في تنفيذ ‏جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من يوم غد".

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن "أفشة" أدى جلسة علاج طبيعي اليوم على هامش مران الفريق.