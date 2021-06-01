ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا استعدادا ليورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة الفريق، التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020".

وضمت قائمة إنجلترا 26 لاعباً، جاء على رأسها هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وتتواجد إنجلترا في المجموعة الرابعة ببطولة "يورو2020" برفقة منتخبات التشيك، كرواتيا وإسكتلندا.

وجاءت قائمة إنجلترا لبطولة يورو 2020 كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون، سام جونستون، جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، بن تشيلويل، كونور كوادي، رييس جيمس، هاري ماجواير، تايرون مينجز، لوك شو، جون ستونز، كيران تريبيير، كايل ووكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام، جوردان هندرسون، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كالفيرت لوين، فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، جادون سانشو، رحيم سترلينج.