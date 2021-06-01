"الأهلي لم يطلبه بعد".. الخليج 365 يكشف كيف يُفكر النجوم بشأن كريم فؤاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في إدارة نادي النجوم أن هناك اجتماعاً سيتم من أجل حسم موقف كريم فؤاد المدافع الأيمن للفريق والمعار لصفوف نادي إنبي.

وانضم مؤخراً كريم فؤاد لقائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادا لوديتي جنوب أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "المهلة التي تضمنها عقد إعارة اللاعب لنادي انبي قد انتهت، وبالتالي فسوف يبدأ مجلس إدارة النجوم في مناقشة العروض الأخري".

وتابع "عقد إعارة اللاعب لانبي يتضمن بنداً بأحقية الفريق البترولي في ضم اللاعب نهائياً مقابل دفع 15 مليون جنيه في مهله لا تتخطي 31 مايو 2021".

واستمر "انبي لم يتواصل معنا لضم اللاعب بصفة نهائية كما ينص التعاقد وبالتالي بات النجوم حراً في إتخاذ الخطوات الأخرى".

وأضاف "مجلس إدارة النجوم يملك عروض داخلية وخارجية للاعب، وسوف يتم مناقشة العروض على أن يتم معرفة رأي كريم فؤاد نفسه".

واختتم "الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي أو يتواصل مع رئيس النادي محمد الطويلة حتى الأن، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن رغبة كريم فؤاد في الانتقال للقلعة الحمراء".