بعد انتهاء الضغط.. الأهلي يخطط لمباراة ودية استعداداً للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد انتهاء فترة الضغط المتتالي للمباريات التي عانى منها الأهلي، يمر الآن الفريق بحالة سكون بعد تتويج بكأس السوبر الإفريقي وتوقف المباريات المحلية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي إن الفريق الأحمر يدرس إقامة مباراة ودية استعداداً للترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو المُقبل، ويأمل في أن يحصل على الاستعداد المناسب حتى لا يفقد اللاعبين لياقة المباريات الفنية.

وتأجلت مباراة الأهلي مع إنبي في كأس مصر التي كان مقرراً لها الجمعة المٌقبل، ليسعى الأحمر لإقامة مباراة ودية عوضاً عنها للحفاظ على لياقة اللاعبين.