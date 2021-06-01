فياريال يفتقد خدمات صامويل توشكويزي أمام تشيلسي

يواجه الجناح الدولي النيجيري “صامويل توشكويزي” خطر الغياب عن صفوف فياريال في بداية موسم 2022/2021 والتي ستتضمن مباراة تاريخية أخرى لفريق الغواصات الصفراء في كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

وتعرض صامويل تشوكويزي للإصابة في مباراة آرسنال بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2021 التي انتهت بالتعادل السلبي، ليفوت المشاركة في المباراة النهائية أمام مانشستر يونايتد، والتي انتهت بفوز فياريال بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 11/10 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وترددت أنباء حول إمكانية عودته إلى التدريبات الجماعية بحلول شهر يوليو المقبل، لكن يبدو أنه سيخسر بداية الموسم المقبل سواء في الدوري الإسباني أو على الصعيد القاري عندما يلاقي فياريال نظيره تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي يوم 11 أغسطس المقبل.

وكشفت مصادر صحفية معاناة صامويل تشكويزي من انتكاسة أثناء فترة تعافيه من الإصابة ستكلفه بالضرورة الغياب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

ومن المؤكد غياب تشوكويزي عن مباراة فياريال وتشيلسي في أغسطس، وسيغيب كذلك عن افتتاح الدوري الاسباني الذي يبدأ في وقت لاحق من شهر أغسطس.