عاجل | استبعاد جرينوود ولينجارد من تشكيلة انجلترا في يورو 2020

قرر المدير الفني لمنتخب انجلترا “جاريث ساوثجيت” استبعاد 7 لاعبين من التشكيلة المشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) وفي مقدمتهم لاعب وسط مانشستر يونايتد “جيسي لينجارد” رغم المستوى المذهل الذي ظهر به خلال فترة إعارته مع وست هام يونايتد في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

كما تقرر استبعاد مهاجم مانشستر يونايتد “ماسون جرينوود” من تشكيلة انجلترا المشاركة في اليورو جنبًا إلى جنب “لينجارد وجودفري وبن وايت ورامسدال ووارد بروز وواتكينز”.

وأعلن ساوثجيت إعادة مدافع ليفربول “ترينت ألكسندر أرنولد” إلى تشكيلة إنجلترا، وفسر سبب إمكانية عودته في حديث سابق مع قناة سكاي سبورتس البريطانية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جاريث ساوثجيت “ترينت يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن، وأعتقد كذلك أنه يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن، وحتى يمكنه اللعب في خط الوسط، وهي نفس المميزات التي يتمتع بها لاعب تشيلسي ريس جيمس، أيضًا كيران تيريبير يلعب كظهير أيمن وأيسر”.

تشكيلة انجلترا المستدعاة للمشاركة في يورو 2020:

دين هندرسون – سام جونستون – جوردن بيكفورد – ترينت ألكسندر آرنولد – كايل ووكر – كيران تيريبير – ريس جيمس – بن تشيلويل – لوك شو – كونور كودي – تيرن مينجيز – هاري ماجواير – بيلينجهام – جوردن هندرسون – ماسون مونت – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – جاك جريليش – دومينيك كالفيرت لوين – هاري كين – ماركوس راشفورد – بوكايو ساكا – رحيم سترلينج – فيل فودين – جادون سانشو – رحيم سترلينج.