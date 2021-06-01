عاجل | ألكسندر أرنولد ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في يورو 2020

عَدل مدرب منتخب إنجلترا “جاريث ساوثجيت” عن قرار استبعاد الظهير الأيمن الشاب “ألكسندر أرنولد” من تشكيلة الفريق المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) رغم كل ما تردد في الآونة الأخيرة عن مواصلة استبعاده بسبب تراجع مستواه مع ليفربول خلال الموسم الماضي.

وغاب ألكسندر أرنولد عن آخر معسكر لمنتخب إنجلترا في شهر مارس الماضي، وتكهنت جميع الصحف البريطانية بإمكانية استبعاده من اليورو وسط التألق غير العادي من جانب الظهير الأيمن لنادي تشيلسي “رايس” والظهير الأيمن لنادي أتلتيكو مدريد “كيران تيريبير”، والظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي “كايل ووكر”.

ومن المتوقع تواجد لاعب وسط مانشستر يونايتد “جيسي لينجارد” في تشكيلة إنجلترا بسبب الأداء المذهل الذي قدمه مع وست هام يونايتد خلال النصف الثاني من الموسم المنقضي، حيث سجل 9 أهداف في 16 مباراة لعبها كأساسي.

وتواجد جيسي لينجارد في تشكيلة إنجلترا بالثلاث مباريات التي لعبها فريق الأسود الثلاثة في نهاية شهر مارس الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 أمام “سان مارينو وألبانيا وبولندا”، لكنه لعب لمدة 101 دقيقة فقط دون أن يسجل أي هدف.

وسيبدأ منتخب إنجلترا مشواره في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بعد أقل من أسبوعين أمام منتخب كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم 13 يونيو الجاري.

وسيعلن ساوثجيت عن قائمة منتخب إنجلترا الكاملة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، وسينقل المؤتمر الصحفي في بث مباشر عبر قناة سكاي سبورتس البريطانية، وسيستمر تحليل اختيارات ساوثجيت من قبل خبراء سكاي حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.