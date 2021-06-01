الامارات | سلطان الشامسي.. أول صفقات العين للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الشامسي.. أول صفقات العين للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب فريق بني ياس، سلطان الشامسي أول صفقات نادي العين الرسمية من اللاعبين المواطنين، وذلك ضمن التحضيرات للموسم الجديد، ونشر اللاعب الشاب صورة انضمامه الرسمي لسجلات فريق العين في اتحاد كرة القدم، وذلك عبر حسابه الرسمي في "انستغرام". وتلقى اللاعب العديد من التهاني من زملائه في نادي بني ياس على الجهود التي قدمها مع الفريق خلال الفترة التي ارتدى فيها القميص "السماوي".

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