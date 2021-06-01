الامارات | رفع الحظر الكروي عن نجم إيطالي تاريخي بعد عشر سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر الكروي عن نجم إيطالي تاريخي بعد عشر سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم عفوه عن لاعب لاتسيو وبولونيا السابق بيبي سينيوري، الذي تمت معاقبته بسبب التلاعب في النتائج قبل عشر سنوات. وتلقى سينيوري (53 عاما) عقوبة الحظر من كرة القدم في 2011، وحظره أيضا من شغل المناصب في اتحاد كرة القدم، وهي العقوبة التي تم رفعها الآن. وزعم أن سينيوري تلاعب بنتائج مباريات مع لاعبين آخرين ومسؤولين، ووضع رهانات عالية على النتائج. وأنكر ارتكاب أي أعمال خاطئة.

وحصد سينيوري، مهاجم صغير الحجم لديه قدم يسرى مذهلة، لقب هداف الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع لاتسيو في التسعينيات من القرن الماضي، كما تألق أيضا مع فريق بولونيا. ولعب سينيوري 28 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، وكان ضمن الفريق الذي خسر نهائي كأس العالم 1994 أمام المنتخب البرازيلي.

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