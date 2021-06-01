شكرا لقرائتكم خبر عن 43 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة العالم للخماسي الحديث والعريان يعد ببطولة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو المقبل، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة وهم «الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان، بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأوليمبياد طوكيو، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأوليمبياد، كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو االدورة الأوليمبية الصيفية.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ثقته في إخراج البطولة بالشكل الأمثل، في ظل دعم الدولة المصرية، متمثلًا في وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات، ووزارة السياحة والآثار، واللجنة الأوليمبية المصرية، مؤكداً أن الاتحاد الدولي منح مصر استضافة هذه البطولة بعد ما لمسه من قدرتها على تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى.

وأضاف «العريان» أن لاعبي منتخبنا الوطني يستعدون للبطولة بأفضل شكل وأنهم عازمون على التأهل لأوليمبياد طوكيو من خلال هذه البطولة العالمية.