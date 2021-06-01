شكرا لقرائتكم خبر عن أنشلوتي يرحل عن إيفرتون ويتولى تدريب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان.

وشهدت الأيام الماضية محادثات مستمرة بين رئيس نادي ريال مدريد وأنشلوتي من أجل الاتفاق على بنود العقد الجديد ومستقبل الفريق.

ولم يجد الطرفان صعوبة في الوصول لعقد مميز، خاصة في ظل عدم اهتمام كارلو أنشلوتي بالحديث حول الأمور المادية الخاصة به كما لم يشترط إبرام صفقات معينة في فترة الانتقالات الصيفية.

ورحل أنشلوتي عن تدريب إيفرتون بعد موسم متوسط الأداء حصل خلاله الفريق على المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز السابع.

ونجح أنشلوتي في التفوق على مواطنه كونتي والأرجنتيني بوكيتينو في القائمة النهائة التي أعدتها إدارة ريال مدريد، بسبب تجربته الأولى مع الفريق الأبيض، حيث قاده في وقت سابق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب جاره أتلتيكو مدريد.