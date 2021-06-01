وزارة الشباب والرياضة تعلن استئناف النشاط الرياضي والشبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضية، اليوم، استئناف النشاط الرياضي والشبابي مطلع يوليو المقبل، بعد فترة توقف إجبارية دامت لأكثر من شهرين، بسبب انتشار وتفشي الموجة الثانية من (كوفيد 19).



ووجه الوزير نايف البكري بعودة الأنشطة الرياضية بعد مشاورات مع وزارة الصحة العامة والسكان، بشأن مستجدات جائحة كورونا، وإمكانية استئناف النشاط الرياضي والشبابي خلال الفترة القادمة، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد التوجيه بالعودة إلى ممارسة النشاط الرياضي والشبابي ابتداء من الأول من شهر يوليو المقبل، مع التزام الأندية والاتحادات والجهات المرتبطة بالنشاط الرياضي والشبابي بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حسب بروتكول وزارة الصحة، وعلى مكاتب الشباب والرياضة في كل محافظة التواصل مع لجنة الطوارئ في المحافظة لمتابعة الحالة الصحية والإبلاغ بشكل دائم لقيادة الوزارة.