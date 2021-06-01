شكرا لقرائتكم خبر عن ويزاردز يهزم سيفنتي سيكسرز ويتجنب الخروج من الأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أحرز برادلي بيل 27 نقطة ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 122-114 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وتجنب خسارة السلسلة في المباراة الرابعة بين الفريقين في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واكتفى راسل وستبروك بتسجيل 19 نقطة، لكنه استحوذ أيضاً على 21 كرة مرتدة ومرر 14 كرة حاسمة، وحقق وستبروك بذلك ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 12 في مسيرته بالأدوار الإقصائية، ليتجاوز جيسون كيد إلى المركز الثالث في قائمة كل العصور.

وتضررت بشدة آمال فيلادلفيا في حسم مواجهة بالأدوار الإقصائية بدون هزيمة لأول مرة منذ 1991 بعد إصابة جويل إمبيد في الركبة اليمنى جرّاء سقوط عنيف خلال الربع الأول.

وأنهى إمبيد المباراة مسجلاً ثماني نقاط، بالإضافة لاستحواذه على ست كرات مرتدة بعد أن سجل 36 نقطة في فوز سيفنتي سيكسرز 132-103 في المباراة الثالثة.

وأحرز روي هاتشيمورا 20 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة لصالح واشنطن، وأضاف روبن لوبيز 16 نقطة في مشاركته كبديل، ويحل ويزاردز ضيفاً على فيلادلفيا في المباراة الخامسة يوم الأربعاء.

وسجل توبياس هاريس 21 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة مع سيفنتي سيكسرز صاحب التصنيف الأول في الشرق، والذي كان يسعى لحسم مواجهة في الأدوار الإقصائية بدون هزيمة لأول مرة منذ تغلبه على ميلووكي باكس في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في خمس مباريات في الجولة الأولى عام 1991.

وأنهى بن سيمونز المباراة مسجلاً 13 نقطة، كما استحوذ على 12 كرة مرتدة، واختار واشنطن ارتكاب أخطاء متعمدة ضد سيمونز الذي سجل خمس رميات حرة فقط من 11 محاولة، وتبلغ نسبته في السلسلة خمس رميات حرة من 20 محاولة.