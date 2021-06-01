مباريات التصفيات الآسيوية بحضور جماهيري بنسبة 30%

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي، السماح بحضور الجماهير في مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في ملعبي زعبيل وآل مكتوم بدبي للفترة من 3 إلى 15 يونيو وذلك بنسبة 30% من السعة الإجمالية لمدرجات كل استاد.

وأكد اتحاد كرة القدم، أن الحضور سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة «حاصل على تطعيم كوفيد 19» وحرف (E) عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من يوم المباراة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم المنتخب الوطني في مشواره بالتصفيات ومنح الفرصة أمام الجماهير بالحضور ومساندة اللاعبين من المدرجات وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع.