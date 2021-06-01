شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب المدرب اللبناني عدنان الشرقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

غيب الموت المدرب التاريخي لنادي الأنصار ورمز كرة القدم اللبنانية عدنان مكداشي «الشرقي» عن 80 سنة، بعد صراع مع المرض.

ويختزل الشرقي الذي اكتسب اسم شهرته من شقيقه منير، كما قال رداً على سؤال حير الجميع حول كنيته.

لاعب ومدرب وإداري وصحفي. لم يتنفس في كل ما فعل إلا كرة القدم. وذاع صيته وصولاً إلى إدخال اسم ناديه الأنصار كتاب «غينيس» للأرقام القياسية في عدد مرات إحراز الدوري اللبناني برصيد 12 لقباً، بينها 11 توالياً. وقد عزز الأنصار رقمه لاحقاً إلى 14 لقباً بينها «الثنائية» الدوري والكأس في الموسم الحالي.

وحظي الشرقي بتكريم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أيار/ مايو 2009 من قبل الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام.

أسطورة وحكاية في الأنصار والمنتخب الوطني (تصفيات مونديال 1994)، وصانع لاعبين ونجوم. ارتبط اسمه بمنطقة الطريق الجديدة وبملعبها البلدي القديم والجديد، وكان أحد معارضي هدمه وقد نجح بذلك مع كوكبة من رفاقه الأنصاريين.

وفي هذا السياق غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر»: «تحزنني جداً وفاة صديق عائلتنا المدرب الوطني عدنان الشرقي صانع أمجاد نادى الأنصار، وأحد رموز كرة القدم اللبنانية والعربية الذي قدم للبنان سنوات من الإنجازات. برحيله تخسر بيروت علماً من أبنائها والطريق الجديدة من افرح أولاد الحي. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».