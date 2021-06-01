مرتضى منصور يهاجم رئيس اللجنة الأولمبية: هشام حطب أشعل "الحطب" في نفسه



الشارقة - اميمة ياسر -

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك (المعزول) هجوما حادا على هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإداري لصالحه بإلغاء قرار إيقافه لمدة أربع سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الماضي منع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وتوجه الأخير إلى المحاكم الإدارية، حتى حصل على حكم بإلغاء إيقافه.

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وقال مرتضى منصور خلال فيديو عبر قناته على اليوتيوب: "هشام حطب (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية) أشعل الحطب في نفسه، وسوف تشاهدون جميعا كل ما فعله أمامكم، سواء هروبه من التجنيد أو تعليقه على أحكام القضاء".

وأضاف: "وأوجه رسالة إلى الأستاذ الذي يمنعني من الظهور إعلاميا لأدافع عن نفسي، من فضلك حتى الآن توجد مسافة من الاحترام بيننا، ولكن إذا لم تبتعد عني سوف أقول اسمك بالكامل ومكان عملك، لأنه ليس من المعقول ألا أظهر في قناة النادي أيضا وانا مازلت رئيس مجلس إدارتها".

وواصل: "ليس من المعقول ألا تذيع قناة نادي الزمالك خبر فوزي بالقضية، يا فتحي ياسند (رئيس تحرير القناة) انا نادم على أنني قمت بضمك للعمل في منصبك".

واسترسل: "فريق كرة القدم أنا الذي تعاقدت معه بالكامل، ومع فريق السلة وانا من تعاقدت مع مدربهم الإسباني، وفريق الطائرة الذي سيحصل على الدوري".

واستدرك: "هناك فرق يا هشام يا حطب بين معركة قانونية في المحكمة وانا فزت بها، وبين العركة، وفي عركة بيننا لو دخلت أمامي (هفرمك)، ابتعد عني وعن نادي الزمالك، أحذرك وأنا سوف أذهب للجنة الأولمبية الدولية من أجلك لأنك خالفت ميثاقها مثلما قالت المحكمة".

واختتم: "انا لست مسنودا من أحد، ولو كنت كذلك لما خسرت انتخابات مجلس النواب، أو تم استبعادي من إدارة نادي الزمالك".