رولان غاروس: بارتي تعاني في مباراتها الأولى منذ 2019

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باريس : عانت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً في ظهورها الأول على ملاعب رولان غاروس منذ تتويجها باللقب عام 2019، وذلك بفوزها الصعب على الأميركية برناردا بيرا 6 4 و3 6 و6 2 الثلاثاء في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب.

وفضلت الأسترالية عدم الدفاع عن لقبها العام الماضي بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا، منهية موسمها بشكل مبكر.

لكنها حققت بداية قوية للموسم الجديد بإحرازها لقب دورات يارا فالي كلاسيك، ميامي وشتوتغارت قبل أن تحل في العاصمة الفرنسية لمحاولة الفوز بلقبها الكبير الثاني بعد الذي أحرزته على هذه الملاعب عام 2019 على حساب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وبعد حسمها المجموعة الأولى بسهولة نسبية الثلاثاء على ملعب "فيليب شارتييه"، عانت الأسترالية البالغة 25 عاماً في المجموعة الثانية واستدعت المعالج الفيزيائي.

وحلت بارتي في العاصمة الفرنسية مع إصابة في ساقها، تضاف الى إصابة في أسفل عضلات البطن دفعت الى الانسحاب من دورة روما قبل أسبوعين.

لكنها حافظت على هدوئها وتحاملت على أوجاعها وحققت الفارق في المجموعة الثالثة الحاسمة حين كسرت إرسال منافستها الأميركية لتتقدم 4 2، ما فتح الباب أمامها لحجز بطاقتها الى الدور الثاني حيث تلتقي البولندية ماغدا لينيت أو الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة كلوي باكيه.

وتوجهت بارتي بـ"شكراً الى المشجعين. بوجودكم، الأمر أكثر جمالاً!"، في إشارة منها الى عودة الجمهور الى الملاعب في بطولة فرنسا بعدما غاب الموسم الماضي عن جميع الملاعب بعد استئناف المنافسات إثر توقف لأشهر طويلة بسبب تداعيات "كوفيد 19".

وبلغت التونسية أنس جابر المصنفة 26 عالميًا الدور الثاني أيضا بفوزها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7 5، 6 2.

وعانت التونسية في المجموعة الاولى قبل ان تجد ايقاعها في الثانية وتحقق فوزها الثاني على منافستها (43 عالميًا) في ثاني لقاء جمعهما.

وقالت جابر بعد اللقاء "إنها لاعبة صعبة تلعب جيدًا وتكافح وتحب الضربات الساقطة...اعتمدت على إرسالي في البداية ولكن لم اجد ايقاعي في المجموعة الاولى".

وتابعت ابنة الـ26 عامًا "أنا سعيدة لانني تمكنت من حسم المواجهة في مجموعتين ورفع ايقاعي في المجموعة الثانية".

وضربت التونسية في الدور الثاني مباراة ثأرية مع الاسترالية أسترا شارما المصنفة 124 عالميًا التي تفوقت عليها في نهائي دورة تشارلستون الاميركية في وقت سابق هذا العام وحرمتها من اول القابها في مسيرتها الاحترافية.

وأكدت جابر خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة "أبحث عن الثأر منها، هذا أمر مؤكد. لديها إرسالات قوية وتركز على الضربة الامامية، سأسعى للثأر وأبقى هادئة ولا اعيد الاخطاء التي ارتكتبها ضدها".

وعن اللعب على الملاعب الترابية أشارت "أحب التزحلق على التراب ولدي وقت اطول لبناء لعبي وتسديدة الضربة الامامية....انها ارضية حققت عليها النجاحات في فئة الناشئات لذا أحاول أن أجلب ذلك الى المتسوى الاحترافي".

وفازت شارما في الدور الاول على الرومانية ايرينا بارا 7 6 (7/5)، 6 2.

وفي أبرز النتائج لدى السيدات، بلغت الاميركية جينيفر برايدي وصيفة بطولة استراليا المفتوحة والمصنفة 14 عالميًا الدور الثاني بفوزها على اللاتفية اناستازيا سيفاتسوفا 6 3، 6 3، ولحقت بها الاوكرانية ايلينا سفيتوليا المصنفة سادسة عالميًا بعد تفقوها على الفرنسية المراهقة أوسيان بابل 6 2، 7 5.