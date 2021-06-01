شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف نصر عزام بمتابعة أزمة أحداد.. والمستشار يطلب حيثيات القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، نصر عزام المستشار القانونى للنادى الأبيض، بمتابعة ملف شكواى ناجى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى، ضد الزمالك بسبب عدم حصول النادى المغربى على نسبته من إعارة حميد أحداد إلى صفوف الرجاء المغربى.

وقام نصر عزام بالتحرك السريع فى هذا الملف، حيث طلب المستشار القانونى لنادى الزمالك الحصول على حيثيات قرار لجنة فض المنازعات، من أجل دراسته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى أسرع وقت.

وقررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قبول طلبات نادي الدفاع الحسني الجديدى المغربي، فى شكواه ضد الزمالك، والخاصة بنسبة النادي المغربي فى صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد، لاعب الفريق الأبيض الحالي، لصفوف الرجاء المغربي في الموسم الماضي دون أن يحصل الدفاع الحسني على نسبته المستحقة من تلك الإعارة.

وجاء قرار لجنة فض المنازعات بتغريم الزمالك مبلغ 30 ألف يورو كمكافأة مستحقة للنادي المغربي، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويا من تاريخ 19 أغسطس 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك لعدم حصول النادي المغربي على نسبتهم في صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد.

وحددت لجنة فض المنازعات مهلة الدفع 45 يوما، وفي حالة تأخر الزمالك في السداد سيوقع عليه عقوبات قد تصل لإيقاف القيد في الموسم الجديد، مع التصعيد.