شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع وموسيمانى يناقش التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي التي تقام في تونس 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين، عقب التتويج بكأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على نهضه بركان المغربي بهدفين دون رد.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي راحة اليوم من التدريبات.