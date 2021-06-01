شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخضع للجرعة الأولى من لقاح كورونا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، ولاعبي الفريق، الاسبوع المقبل، على الجرعة الاولى من لقاح كورنا، في أحد المركز المخصصة للقاحات من وزارة الصحة بالإسكندرية.

وبدا النادي السكندري في اتخاذ جميع الاجراءات لحصول جميع اللاعبين على المصل، للوقاية من انتشار الفيروس.

ومنح حسام حسن اللاعبين 48 ساعة إضافية راحة ليعود اللاعبين للتدريبات الجماعية الخميس المقبل، بعدما منح اللاعبين 72 ساعة عقب الفوز على أسوان بهدفين مقابل لاشئ واستعادة الفريق لتوازنه في الدوري بعد غياب الفوز عدة اسابيع متتالية.

ويستغل الجهاز الفني بالاتحاد فترة التوقف الحالية لعلاج المصابين والتركيز فى المباريات المقبلة، والتي وصفها العميد بالصعبة، عقب الإصابات المؤثرة، التى لحقت بالفريق وخاصة رزاق سيسيه وحسام عاشور .

ومن المنتظر أن يطلب حسام حسن عدد من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لإعطاء جميع اللاعبين الفرصة للوقوف على مستواهم قبل الدفع بهم فى المباريات الرسمية.

كما يتابع حسام حسن مجموعة من اللاعبين الشباب للوقوف على مستواهم وتحديد مدي امكانية الاستعانة بأي منهم في الفترة المقبلة فى ظل الاصابات التى يعاني منها الفريق.