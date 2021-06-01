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عودة أبطال السوبر.. "النضارة الشمسية" تخطف الأضواء بأول مران للأهلي بعد الراحة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حساب  فيس بوك، مجموعة من الصور للاعبين والجهاز الفني عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 3 أيام منذ انتهاء مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي والذي توج به الأحمر بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وعلقت الصفحة الرسمية للهلي على صور أول مران للفريق الأحمر بعد الراحة السلبية منذ العودة من قط قائلة: "عودة أبطال السوبر لملعب التتش".

واللافت للنظر أن الغالبية ظهر مرتديا نظارة شمسية مثل بيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد هاني وحسين الشحات وحمزة علاء.

فيما ظهر الثنائي مصطفى شوبير ومحمد محمود في التدريبات بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس وتحول عينتهما من إيجابية إلى سلبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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