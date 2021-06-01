شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة محمود جابر مدرب منتخب 2003 و يقود تدريبات الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة التي أجراها محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر 2003 ، سلبية العينة بعد إصابة المدير الفني بكورونا منذ 10 أيام ، ليتواجد جابر في معسكر الفريق الذى أنطلق السبت الماضي استعدادًا للبطولة العربية التي تستضيفها مصر.

يلتقى اليوم منتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، فريق الأمل بنادى الاتحاد السكندري وديا، ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين.

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

يذكر أن منتخب السنغال تُوج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت فى المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.