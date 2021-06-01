شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصطفى رياض هداف منتخب مصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مصطفى رياض أحد نجوم الكرة المصرية التاريخيين فى عقد الستينيات، وشكّل مع زميله الراحل حسن الشاذلى أفضل ثنائى عرفته الكرة المصرية.

حصل مصطفى رياض على لقب هداف الدورى مرتين موسمى 1961/1962 و1963/1964 وتبادل مع الشاذلى لقب الهداف بالدورى 5 مواسم متتالية.

حصل مصطفى رياض على لقب هداف الأولمبياد التى أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 1964 برصيد 6 أهداف.

يعد مصطفى رياض ثالث هدافى الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 123 هدفا خلف زميله حسن الشاذلى وحسام حسن.

حصل على لقب هداف بطولة الأمم الافريقية المقامة بغانا عام 1963.

صالح سليم ساند مصطفى رياض داخل الملعب بعد مهاجمته من قبل الجمهور في إحدى المباريات ولم يكن قد مر على وفاة والدته سوى 40 يوما، ويقول مصطفى رياض أن المايسترو طلب منه الهدوء وقام المايسترو بوضع قطنة في أّذنه حتى تمكن من تسجيل هدفا في الشوط الثاني بالمباراة.