شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هجوم الفراعنة فى أمان بعد تألق محسن وشريف والأناكوندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى المنتخب الوطني طويلاً من أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح، وخاصة منذ اعتزال الجيل الذهبي الذي توج مع الفراعنة بثلاث بطولات من كأس الأمم الأفريقية، وأثرت الأزمة بشكل واضح على المعدل التهديفي للمنتخب، وأرجع البعض سبب تلك المشكلة إلى تغير طريقة اللعب والاعتماد على الأطراف، إلا أن تألق عدد من المهاجمين في الفترة الأخيرة، أثبت أن طريقة اللعب لم تكن يوماً سبب الأزمة.

مصطفى محمد

منذ ظهوره مع الفريق الأول لنادي الزمالك، حل مصطفى محمد أزمة كبيرة ليس في هجوم الفريق الأبيض فقط ولكن مع منتخب الفراعنة أيضاً، ليؤكد ضرورة وجود مهاجم قادر على التسجيل من أنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء دون إلقاء اللوم على طريقة اللعب أو الأطراف، وخاش مصطفى محمد 17 مباراة بالموسم الجاري مع جالاتا سراي التركي نجح خلالهم في إحراز 9 أهداف.

محمد شريف

مباراة بعد الأخرى ثبت محمد شريف أقدامه في قيادة هجوم النادي الأهلي، بأداء أكثر من مميز، ليصبح على رأس هدافي القلعة الحمراء بالموسم الجاري والذي شارك خلاله في 33 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

صلاح محسن

شهدت المباريات اخيرة للنادي الأهلي، شهادة ميلاد جديدة لصلاح محسن مهاجم القلعة الحمراء وخاصة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري، بعدما سجل محسن هدف مميز في شباك الفريق الأبيض خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، هذا بخلاف هدفه الحاسم في مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي فاز بها الأهلي بهدفين نظيفين ليتوج ببطولة غابت طويلاً عن الدولاب الأحمر، وخلال الموسم الجاري شارك صلاح محسن مع الأهلي في 20 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفاً أخر.

أحمد ياسر ريان

يعيش أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا، حالة من التألق في الموسم الجاري، خاصة بعدما اعتلى صدارة هدافي الدوري العام، وبات أقرب المرشحين للعودة إلى القلعة الحمراء، وخاص ريان 24 مباراة منذ بداية الموسم سجل خلالهم 13 هدفا وصنع هدفين.