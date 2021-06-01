الامارات | تعرّف على عدد السفن المشاركة في سباق القفال الجمعة المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على عدد السفن المشاركة في سباق القفال الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قيد وتسجيل 106 سفن سوف ترسم ملامح الحد الكبير في نسخة اليوبيل اللؤلؤي يوم الجمعة المقبل. وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، طيب الله ثراه، شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاءا بمرور 30 عاما وثلاثة عقود على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالا تراثيا يترقبه كل اهل الامارات في هذا الموعد كل عام حيث اعدت اللجنة المنظمة للحدث العدة لبدء التجهيزات النهائية للحدث.

وينظم السباق الكبير، المخصص للمحامل الشراعية المحلية 60 قدما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث ينطلق من جزيرة صير بونعير في الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة المقبل نحو خط النهاية بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز قبالة المعلم الحضاري الجديد (عين دبي) حيث ستقطع السفن مسافة 53 ميلا بحريا مرورا بجزيرة القمر والتي تعد نقطة عبور اجبارية لجميع السفن المشاركة.

ويتوجه الى جزيرة صير بونعير غداً وفد الطليعة من اللجنة المنظمة لسباق القفال من اجل التجهيز للحدث وبدء إجراءات فحص السلامة الخميس في مكان بداية السباق قبالة شواطئ جزيرة صير بونعير للسفن المشاركة في الحدث الكبير والذي ينطلق صباح الجمعة. وأنهت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات فيما يتعلق بالقطع البحرية التي سوف تقل اللجان العاملة في السباق ومنها اليخت العتيق (زعبيل) والذي سوف يخدم اللجنة التنظيمية ويقل لجنة الحكام والسيطرة على السباق ويصل الى مكان الانطلاقة اليوم.

كما خصصت اللجنة المنظمة للسباق الكبير مستشفى عائم على متن الباخرة (الحيل 1) حيث خصصت غرف التمريض والحالات الطارئة إضافة الى الفريق الطبي المتخصص تحسبا لاي طارئ وسيكون متاحا للمشاركين من بعد وصوله الى مكان البداية فيما سيرافق السفن المشاركة طوال مراحل السباق وعلى امتداد المسافة التي تصل الى 53 ميلا بحريا.

وتضم قافلة النادي الى جزيرة صير بونعير الباخرة (الشندغة) التي تقل وفد مؤسسة دبي للإعلام التي ستقوم بنقل الحدث على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية وقناة سما دبي حيث تقل الباخرة فريق العمل وكادر القناة من معدات متمثلة عربتي النقل والمايكروويف وأطقم المصورين. ويلتحق بوفد الطليعة وفد اللجنة العليا المنظمة للحدث برئاسة احمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة والذي سيصل الى جزيرة صير بونعير من اجل الوقوف على اخر التحضيرات للانطلاقة والاشراف على الحدث ومرافقة سنيار السفن المشاركة من الانطلاقة وحتى خط النهاية.

وأطمانت اللجنة المنظمة للحدث في اجتماعها اليوم على كافة الترتيبات الأخيرة لبدء الكرنفال الكبير ومن اجل انجاحه حيث اطلعت على اخر التفاصيل المنجزة بتحرك السفن ووفد اللجنة المنظمة والتنسيق الجاري بين كل اللجان وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والوطنية وكذلك الاطلاع على القائمة النهائية بعد اغلاق باب التسجيل واعتماد التسجيل النهائي غدا.

ومن أبرز السفن المشاركة: منصور 1 والخياي 2 والقفاي 4 والمشرف 5 ي والحظاي 7 وجناح 8 والطف 9 وفزاع 11 وأطلس 12 وشمردل 15 والزير 16 ورجام 18 ودهيس 19 وطوفان 21 وريم 23 والداعي 24 وزلزال 25 والقفال 27 وازعاج 29 والعديد 30 وسلطان الخير 32 وبراق 33، بجانب العديد من السفن.

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